Lukaku | All’inizio a Napoli c’erano tanti dubbi su di me Il calcio per me è un lavoro

Romelu Lukaku, protagonista di un inizio carico di sfide al Napoli, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni nel podcast Koolcast Sport. Tra dubbi e determinazione, l’attaccante belga rivela come il calcio sia per lui più di una professione, ma una vera e propria passione che lo spinge a dare sempre il massimo. Le sue parole svelano un cuore vincente e la voglia di scrivere nuovi capitoli di successo con il Napoli.

Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni a Koolcast Sport, podcast belga, parlando tra le altre cose anche del suo rapporto con Conte e del Napoli. A seguire le sue principali parole. Le parole di Lukaku. «Quando Conte mi ha chiamato per il Napoli non ho esitato un attimo e ho pensato subito che avremmo vinto di nuovo. Non gliel’ho detto sennò mi avrebbe preso per pazzo ma anche all’Inter fu lo stesso. Abbiamo vinto perchĂ© abbiamo guardato tutti nella stessa direzione. A Bergamo abbiamo capito che potevamo farcela. Le vittorie che ci hanno reso grandi sono state con Atalanta, Juventus e Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku: «All’inizio a Napoli c’erano tanti dubbi su di me. Il calcio per me è un lavoro»

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d'attacco veramente di alto livello»

