Maturità 2025 l’appello dello psicologo ai maturandi con voti bassi | Porterei un mazzo di rose a tutti voi non siete i numeri sulla fronte dimostrerete che i giudici sbagliavano

In un momento delicato come la maturità, le parole di incoraggiamento possono fare la differenza. Lo psicologo Cesare Ammendola si rivolge con affetto ai maturandi con voti bassi, portando un messaggio di speranza e fiducia: non siete semplici numeri, ma giovani capaci di superare ogni ostacolo. Le sue parole vogliono rafforzare il vostro coraggio per dimostrare che anche i giudici possono sbagliare. È tempo di credere in voi stessi e nel vostro futuro.

Lo psicologo Cesare Ammendola ha pubblicato su Facebook un messaggio di sostegno rivolto ai maturandi che hanno ottenuto voti bassi all'esame di Stato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

