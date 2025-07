La mia assistita per loro era una tr*ia perché aveva bevuto le accuse dell’avvocata Bongiorno nel processo Grillo

Nel processo a Ciro Grillo e amici, la vittima si trova a dover affrontare un sistema che minimizza e discrimina. L'avvocata Bongiorno, nel suo intervento, evidenzia come le accuse siano state sminuite a causa di alcol. La ragazza, sottoposta a 1675 domande, ha testimoniato con fermezza, denunciando il totale disprezzo per il consenso femminile. Una vicenda che mette in luce quanto ancora ci sia da fare per rispetto e giustizia. Continua a leggere.

Nel processo a Ciro Grillo e ai suoi amici per stupro di gruppo, l’avvocata Bongiorno difende la vittima: "Per loro era una “troia” solo perché aveva bevuto vodka". Sottoposta a 1675 domande, la ragazza ha sempre risposto con coerenza, denunciando il "totale disprezzo" per il consenso femminile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aveva - bevuto - avvocata - bongiorno

Casazza, svolta e travolge un centauro. Aveva bevuto: automobilista denunciato - Un incidente spettacolare scuote Casazza: una svolta improvvisa ha travolto un centauro, mentre un automobilista, risultato poi positivo all’alcol, è stato denunciato.

“La mia assistita per loro era una tr*ia perché aveva bevuto, le accuse dell’avvocata Bongiorno nel processo Grillo; Processo a Ciro Grillo e amici, Giulia Bongiorno: «La mia assistita per loro era una tr**ia»; Processo Ciro Grillo, chiesti 9 anni per tutti e 4 gli imputati.

“La mia assistita per loro era una tr*ia perché aveva bevuto”, le accuse dell’avvocata Bongiorno nel processo Grillo - Nel processo a Ciro Grillo e ai suoi amici per stupro di gruppo, l’avvocata Bongiorno difende la vittima: "Per loro era una “troia” solo perché ... Secondo fanpage.it

Processo a Ciro Grillo e amici, Giulia Bongiorno: «La mia assistita per loro era una tr**a» - La legale che assiste la presunta vittima dello stupro di gruppo a Porto Cervo punta il dito sulle conversazioni in chat ... Segnala unionesarda.it