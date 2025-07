Quali sono le destinazioni balneari più amate d'Italia | Jesolo è regina dell'estate 2025

Scopri perché Jesolo si conferma come la regina dell’estate 2025: non solo domina le classifiche come destinazione balneare più amata d’Italia, ma conquista anche i cuori dei giovani in cerca di divertimento e avventura. Questa località vibrante e dinamica offre spiagge mozzafiato, attrazioni imperdibili e un’atmosfera unica che rende ogni vacanza indimenticabile. Continua a leggere e lasciati conquistare dal fascino di Jesolo!

Jesolo non solo è al primo posto come destinazione balneare dell’anno ma è anche nella classifica delle mete più amate dai giovani alla ricerca di divertimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mete balneari più amate dell’estate 2025: Jesolo è la destinazione regina, poi seguono Rimini e Riccione. La Sardegna è la regione più desiderata - Mete balneari estate 2025: Jesolo è la destinazione più desiderata Il turismo italiano può da sempre contare sulle mete balneari, apprezzate soprattutto d’estate. Come scrive mam-e.it