Terre rare e litio parte la caccia in Lombardia | è l’alba di una nuova era mineraria? Ecco le zone interessate

La Lombardia si prepara a diventare il cuore pulsante della nuova era mineraria in Italia, con un investimento di 3,5 milioni di euro e oltre 400 esperti impegnati alla scoperta di terre rare e litio. Questa iniziativa strategica segna un passo fondamentale verso l’indipendenza europea nelle materie prime critiche. Le zone interessate promettono di rivoluzionare il panorama industriale e energetico del Paese, aprendo la strada a un futuro più sostenibile e autonomo.

Milano – L’Italia ha dato il via libera al Programma nazionale di esplorazione mineraria generale, un piano ambizioso da 3,5 milioni di euro che coinvolgerà oltre 400 specialisti nella ricerca di materie prime critiche (come litio e terre rare) su tutto il territorio nazionale. Tra i 14 siti principali individuati, la Lombardia emerge come una delle regioni protagoniste di questa nuova frontiera dell’ indipendenza strategica europea, con ben quattro progetti di ricerca che interesseranno diverse aree della regione. Cosa sono le materie prime critiche e perché sono così importanti. La strategia non invasiva di esplorazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terre rare e litio, parte la caccia in Lombardia: è l’alba di una nuova era mineraria? Ecco le zone interessate

