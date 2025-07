Ondate di calore su Napoli fino a giovedì 3 luglio | temperature fino a 36 gradi

L’estate infiamma Napoli con ondate di calore sempre più intense, portando temperature record fino a 36°C già alle prime ore del mattino. Le giornate si preannunciano roventi, invitando tutti a proteggersi e a trovare refrigerio nelle zone più fresche della città. Restate aggiornati per scoprire come affrontare al meglio questa calura estiva e godere comunque delle meraviglie di Napoli. Continua a leggere.

Nuove ondate di calore attese su Napoli per i prossimi giorni, temperature bollenti fin dal mattino con quasi 30 gradi alle 8 e fino ai 36 delle 14. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ondate - calore - napoli - temperature

Altra estate in altoforno, incubo ondate di calore. “Possibili nuovi record” - L’estate fiorentina si presenta con una forza inattesa, portando ondate di calore record che stanno già infiammando la città.

Allerta ondate di calore a Napoli, temperature record e condizioni di rischio per le fasce più vulnerabili. Vai su Facebook

Ondate di calore su Napoli fino a giovedì 3 luglio: temperature fino a 36 gradi; Le temperature continueranno a salire: in arrivo ondate di calore da far impallidire Il Cairo o Tunisi; Le temperature continueranno a salire: in arrivo ondate di calore da far impallidire Il Cairo o Tunisi.

Ondate di calore a Napoli: ecco dove sono i rifugi climatici, i luoghi per trovare sollievo dal caldo - L'associazione Cleanap ha mappato i rifugi climatici a Napoli: si tratta di quei luoghi, soprattutto parchi pubblici, in cui trovare sollievo dal calore ... Come scrive fanpage.it

Le temperature continueranno a salire: in arrivo ondate di calore da far impallidire Il Cairo o Tunisi - A Napoli da martedì 8 luglio è attesa un'ondata di calore da record da far impallidire Il Cairo in Egitto o Tunisi in Tunisia. Si legge su napolitoday.it