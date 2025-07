Via dall’Inter insieme a Dimarco | hanno fatto fuori tre big

L’Inter si trova al centro di un vero e proprio terremoto sul mercato, con addii eccellenti come quelli di Dimarco e altri big che scuotono l’ambiente nerazzurro. Tra tensioni interne, contrattacchi e like sui social, la squadra sembra vivere un momento di grande fermento e incertezza. Uno scenario che potrebbe cambiare radicalmente il volto della rosa e le strategie future. Ma cosa riserverà il nuovo capitolo per i nerazzurri? Solo il tempo lo dirà.

Terremoto nerazzurro sul mercato: Calhanoglu e non solo, doppia clamorosa cessione L’ Inter è una polveriera. Lautaro contro Calhanoglu e non solo, il turco contrattacca e Thuram mette like. Siamo davanti a un terremoto calcistico a tinte nerazzurre. (LaPresse) – Calciomercato.it Ora tutto è in discussione, anzi tutti sono in discussione. Forse eccetto lo stesso Lautaro e qualche altro ‘senatore’ della squadra, da Bastoni a Barella passando per Denzel Dumfries. Per gli altri un punto interrogativo grosso quanto un palazzo. Tra gli altri figura anche Dimarco, protagonista in negativo nella seconda parte di stagione, Mondiale per Club compreso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Via dall’Inter insieme a Dimarco: hanno fatto fuori tre big

In questa notizia si parla di: inter - insieme - dimarco - fatto

Dallo stadio Meazza all’Idroscalo, tutti insieme a tifare Inter in finale. E se vince la Coppa... - Milano si prepara a vivere una notte da sogno: il 31 maggio, il Meazza ospiterà la finale di Champions League tra Inter e PSG, un evento che unisce tifosi di tutte le generazioni.

Translate post"Ne abbiamo passate di cose insieme eh?!" Dimarco saluta così Simone Inzaghi E la firma a nome di 'DIMAAAAAASH' non poteva mancare #Inter #SimoneInzaghi #Dimarco Vai su X

?La lettera a cuore aperto di Federico Dimarco ai tifosi dell’Inter dopo la delusione per ko in finale di Champions contro il PSG ? "Tifosi nerazzurri, sento il bisogno di parlare con voi. Sono giorni che non riesco a pensare ad altro, cercando spiegazioni pe Vai su Facebook

Crollo Inter: le parole forti e sincere di Federico Dimarco; Il derby dell'Inter: Bastoni e Dimarco insieme, in attacco fuori Lautaro; Inter, Inzaghi: Gustiamoci queste serate. L'ammonizione? Per fortuna è per Dimarco....

Inter, Dimarco bocciato in diretta: il sostituto è già preso | ESCLUSIVO - Il vento in casa nerazzurra è cambiato con l'arrivo di Cristian Chivu ... Secondo calciomercato.it

Inter, Dimarco: "Non ero predestinato, ho fatto ricredere tutti. A Sion volevo smettere, punizione militare e persi un figlio" - MSN - Il terzino sinistro dell'Inter, Federico Dimarco ha concesso una bella intervista a cuore aperto passando dal BSMT il podcast di Gianluca Gazzoli e pubblicato su Youtube. Da msn.com