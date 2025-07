Marianella | Lautaro Martinez parla da capitano! Mondiale per Club torneo ingiusto

Dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club, Marianella analizza il gesto e le parole di Lautaro Martinez, nuovo capitano dal carattere deciso. Con rispetto e sincerità, il commentatore sottolinea la maturità mostrata dall’attaccante argentino, che ora si fa portavoce di valori e passione nerazzurra. Ma cosa rivela davvero questa sua presa di posizione? Scopriamo insieme come le sue parole possano influenzare il futuro della squadra e il suo spirito di gruppo.

Marianella il giorno dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club, ha espresso la sua opinione riguardo le parole di capitan Lautaro Martinez nei confronti di Calhanoglu. DICHIARAZIONI – Massimo Marianella ha commentato così le parole dell’attaccante argentino: « Lautaro Martinez parla da capitano, da uno che ha dimostrato con i fatti di essere attaccato alla maglia. Ha avuto una trasformazione dopo aver messo la fascia, è al di sopra di ogni sospetto che per Lautaro questa maglia abbia un valore mandando un messaggio a Calhanoglu: chi non vuole restare, se ne vada. Chiaro che lo dice in un momento di amarezza. 🔗 Leggi su Inter-news.it