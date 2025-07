Padel al via la 3ª edizione della Coppa delle Regioni

È iniziata la 3170ª edizione della Coppa delle Regioni di padel, un evento che unisce passione e talento in un palcoscenico unico. Nella suggestiva cornice di Sibari, affacciata sul Golfo di Taranto, giovani promesse da tutta Italia si sfidano in un torneo ricco di emozioni e speranze. Un appuntamento imperdibile per il futuro di questo sport, destinato a lasciare il segno.

Nella splendida cornice di Sibari in Calabria, al via la terza edizione della Coppa delle Regioni di padel, evento nazionale riservato alle selezioni Under 1214 di tutta Italia. Nella splendida cornice di Sibari, una delle più importanti città della Magna Grecia, affacciata sul golfo di Taranto, ha preso il via la terza edizione della Coppa delle Regioni di Padel, manifestazione nazionale riservata alle selezioni under 1214 di tutta Italia che è in corso di svolgimento sui 7 campi da padel del Centro Estivo FITP. Una campetizione pensata per dare una risposta alla crescita del numero di atleti di talento ma anche per sviluppare meglio degli obiettivi formativi che cambiano a seconda della fascia d’età. 🔗 Leggi su Sportface.it

Luca Braglia, Maestro Nazionale di Padel del @circolotennisalbinea guiderà la selezione Emilia-Romagna Under 12 e 14 alla Coppa delle Regioni di Padel a Sibari in Calabria! Facciamo i nostri complimenti e un grande in bocca al lupo per questa opp Vai su Facebook

Coppa delle Regioni di Padel: è iniziata la sfida a Sibari, in campo anche l'Emilia-Romagna.

