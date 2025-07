Cerno | l' odio dell' imam contro le donne e il silenzio di Boldrini & Co | VIDEO

In un’Italia sempre più divisa, emergono scenari inquietanti: finte moschee e sermoni che minano i valori di libertà e rispetto. Tra silenzi complici e siluri culturali, il ruolo delle donne viene ridicolizzato e sminuito, mentre le feministe di sinistra restano in ombra. Con Tommaso Cerno al nostro fianco, analizziamo le implicazioni di questa deriva, perché conoscere è il primo passo per difendere i nostri principi fondamentali.

Si moltiplicano in Italia le finte moschee dove personaggi senza arte né parte mettono su piccoli nuclei anti-Occidente. Un esempio per tutti i sermoni dell'imam di Venezia che considera le donne degli oggetti che permettono all'uomo di svuotarsi come in un bagno pubblico. Nel silenzio delle femministe di sinistra da Laura Boldrini a Ilaria Salis. Il punto con il direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cerno: l'odio dell'imam contro le donne e il silenzio di Boldrini & Co. | VIDEO

Cerno: l'odio dell'imam di Venezia contro le donne e il silenzio delle femministe di sinistra.

