Solo un problemino all’occhio Ma Anna 24 anni aveva un tumore Il racconto

Solo un problemino all’occhio, pensava Anna, ma la sua storia si è rivelata molto più complessa e drammatica. A soli 24 anni, la giovane paramedica britannica ha scoperto di avere un tumore raro, combattendo non solo contro la malattia, ma anche contro le lentezze e le sottovalutazioni del sistema sanitario. La sua testimonianza apre una finestra sulle sfide di diagnosi tardive e sulla necessità di una maggiore attenzione medica, ricordandoci quanto sia preziosa la tempestività nella cura.

Una giovane donna britannica ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua storia, un vero incubo clinico che getta nuove ombre sulle diagnosi mancate e sulle lentezze del sistema sanitario. Si chiama Annah Lemanski, ha 24 anni, fa la paramedica a Middlesborough e da mesi combatte una battaglia non solo contro un tumore raro, ma anche contro le conseguenze drammatiche di una lunga serie di sottovalutazioni mediche. Solo dopo cinque visite e un’odissea tra ambulatori e reparti è riuscita a ottenere una diagnosi corretta, troppo tardi per evitarle un calvario ancora in corso. La sua vicenda comincia con sintomi che appaiono lievi e generici: stanchezza, spossatezza e qualche mal di testa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

