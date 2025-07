Stop al segreto salariale | Nuove regole UE per la parità di retribuzione

È ora di fare chiarezza e promuovere l’equità: l’UE mette fine al segreto salariale con la Direttiva 2023/970, obbligando l’Italia a riformare le sue leggi entro il 2026. Un passo fondamentale per combattere il divario di genere negli stipendi e garantire trasparenza nelle retribuzioni. La lotta per l’uguaglianza retributiva entra in una nuova fase: ecco cosa cambia e perché è importante seguirlo con attenzione.

L' Unione Europea dice basta al segreto salariale per contrastare il divario di genere negli stipendi. Con la Direttiva 2023970, approvata definitivamente nel maggio 2025, gli Stati membri – Italia inclusa – avranno tempo fino al 7 giugno 2026 per recepirla all'interno della propria legislazione nazionale. Secondo i dati più recenti sul gender pay gap, le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini. L'obiettivo della nuova normativa è chiaro: garantire maggiore trasparenza retributiva e promuovere l'equità salariale all'interno di aziende pubbliche e private.

È fondamentale che le aziende si preparino a questo cambiamento per rispettare la normativa e favorire una cultura di pari opportunità.

