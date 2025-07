Tajani | Tutto ciò che si spende in sicurezza si trasforma in utili

Il ministro degli Esteri Tajani sottolinea un principio fondamentale: ogni investimento in sicurezza si traduce in opportunità di crescita e utili concreti per l’Italia. Durante l’Assemblea di Assarmatori a Roma, ha evidenziato come la spesa in difesa non solo protegge, ma alimenta lo sviluppo economico e la pace mondiale. Una visione che invita a riflettere: investire in sicurezza è un investimento nel futuro del Paese.

Secondo il ministro degli Esteri, l'aumento delle spese per la sicurezza è' un' opportunità di crescita per le imprese italiane e una garanzia per la pace globale. «Tutto ciò che si spende in sicurezza si trasforma in utili per i nostri concittadini» ha dichiarato parlando a margine dell'assemblea annuale di Assarmatori a Roma. «Se non ci fosse stata la Marina militare, le nostre imprese e i nostri prodotti avrebbero subito dei danni enormi durante la guerra in Medio Oriente» ha spiegato Tajani. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tajani: «Tutto ciò che si spende in sicurezza si trasforma in utili»

Tajani: “Ieri l’Italia ha raggiunto il 2% del pil per la spesa in difesa e sicurezza. È solo il primo passo” - Ieri, l'Italia ha ufficialmente raggiunto il 2% del PIL destinato alla spesa in difesa e sicurezza, un traguardo significativo secondo Antonio Tajani.

MEDIO ORIENTE | Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione di emergenza alle 7.30 alla Farnesina con gli ambasciatori dell'area interessata sulle operazioni militari di Israele in Iran. #ANSA Vai su Facebook

Tajani: "Tutto cio' che si spende in sicurezza si trasforma in utili"

