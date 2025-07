Caldo blackout a Bergamo e a Firenze | Cavi surriscaldati dalle temperature | Diversi cittadini rimasti bloccati negli ascensori

L’ondata di caldo record ha provocato blackout a Bergamo e Firenze, con cavi surriscaldati che hanno lasciato senza luce cittadini e attività commerciali. Diverse persone sono rimaste bloccate negli ascensori, mentre negozi e case sono rimasti al buio. Enel sta intervenendo rapidamente per ripristinare l’elettricità e riportare la normalità. La situazione evidenzia l’impatto estremo delle alte temperature sulle infrastrutture e sulla quotidianità.

Senza elettricità diversi negozi e attività artigianali, oltre alle abitazioni private. Enel al lavoro per far tornare la situazione alla normalità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo, blackout a Bergamo e a Firenze: "Cavi surriscaldati dalle temperature" | Diversi cittadini rimasti bloccati negli ascensori

