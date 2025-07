Piazza Aldrovandi Bologna torna pedonale e dà il via al cartellone estivo | ecco gli eventi

Bologna torna a vivere Piazza Aldrovandi, ora pedonale e vibrante di energia estiva. Dopo il successo dell’anno passato, l’area si trasforma in un palcoscenico di eventi imperdibili, promossi direttamente dal Comitato degli esercenti. La rassegna “Aldrovandi in piazza” è pronta a coinvolgere cittadini e visitatori fino al 28 settembre, offrendo un’estate ricca di musica, cultura e divertimento, per una stagione che promette di essere indimenticabile. Sei pronto a scoprire cosa bolle in pentola?

Bologna, 1 luglio 2025 – Piazza Aldrovandi, torna a essere pedonale e, archiviata la pista da ballo vista lo scorso anno, dà il via ad un cartellone estivo di eventi che per la prima volta è promosso direttamente dal Comitato degli esercenti presenti nell'area: la rassegna " Aldrovandi in piazza", inaugurata qualche giorno fa, andrà avanti fino al 28 settembre con la collaborazione di Ascom, Confesercenti, Comune e Quartiere Santo Stefano. "Tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte la piazza tornerà pedonale", spiega in conferenza stampa Stefano D'Onofri, presidente del Comitato degli esercenti. Le iniziative si svolgeranno lungo tutta la settimana, saranno sempre gratuite e a rotazione impegneranno tre diversi punti della piazza per coinvolgere così tutto il quadrante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Aldrovandi Bologna torna pedonale e dà il via al cartellone estivo: ecco gli eventi

