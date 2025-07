Powell Fed risponde a Trump | Senza i dazi avremmo già tagliato i tassi il debito è insostenibile

Il mondo finanziario osserva con attenzione le parole di Powell, presidente della Fed, che risponde a Trump in un contesto di tensione economica globale. La sua dichiarazione ribadisce l'importanza dei dati e della prudenza, lasciando intendere che le decisioni sui tassi non sono più automatiche. Dal Forum di Sintra, la sua posizione si scontra con le critiche dell'ex presidente, sottolineando come la stabilità economica sia ancora tutta da conquistare.

Dal Forum della BCE a Sintra, il presidente della Fed mette in pausa ogni certezza: "Dipende dai dati. Trump? Io penso al mio mandato". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Powell (Fed) risponde a Trump: “Senza i dazi avremmo già tagliato i tassi, il debito è insostenibile”

