Omicidio Pio Maimone definitiva la condanna per il custode dell’arma dell’assassino

La vicenda dell'omicidio di Pio Maimone si arricchisce di un nuovo capitolo: la condanna definitiva per Rocco Sorrentino, custode dell’arma del delitto. Un verdetto che chiude un lungo cammino giudiziario, confermando il ruolo centrale di Sorrentino nel tragico evento. La sentenza rappresenta un passo decisivo nella ricerca della verità e della giustizia. L'articolo approfondisce i dettagli di questa intricata vicenda giudiziaria.

È diventata definitiva la condanna a quattro anni di reclusione per Rocco Sorrentino, emessa in appello. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Sorrentino era il custode dell'arma che Francesco Pio Valda avrebbe usato per uccidere Francesco Pio Maimone.

