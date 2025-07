Deportare Elon? Dovremmo darci un’occhiata | l’ultima provocazione di Trump E la risposta criptica di Musk video

In un crescendo di tensioni tra Donald Trump ed Elon Musk, le ultime provocazioni alimentano il fuoco dello scontro pubblico. La battuta di Trump sulla deportazione di Musk, accompagnata da una risposta criptica del CEO di SpaceX, apre un nuovo capitolo di questa faida tra giganti. Ma cosa succederĂ ora? Scopriamo insieme come si sviluppa questa intricata saga politica e tecnologica, ricca di sorprese e colpi di scena.

Nuovo capitolo dello scontro tra Donald Trump e Elon Musk, gravemente acuito dalle critiche del patron di Space X al “One Big Beautiful Bill”, la riforma fiscale del presidente in discussione al Senato Usa. «Deportare Elon? Dovremmo darci un’occhiata», ha risposto Trump, non senza ironia, ai giornalisti che gli sottoponevano l’ipotesi. Cappellino Maga, giacca e camicia senza cravatta, Trump Ăš stato intercettato a New York, mentre si accingeva a raggiungere la Florida per l’inaugurazione della cosiddetta “Alcatraz degli alligatori”, il nuovo centro di detenzione per immigrati irregolari, fortemente voluto dai leader repubblicani locali nell’impervia regione paludosa delle Everglades. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it