Perugia Luglio alla Torre degli Sciri | aperture speciali concerti e visite guidate

Scopri il fascino di Perugia a luglio con l'apertura speciale della Torre degli Sciri, un simbolo medievale nel cuore del centro storico. Un'occasione imperdibile per immergersi nella storia, ascoltare concerti e partecipare a visite guidate gratuite, aperte tutti i giorni tranne il martedì. Non perdere questa opportunità unica di vivere la magia dell’Umbria, tra cultura e tradizione, in un contesto suggestivo che ti lascerà senza fiato.

Nel mese di luglio la Torre degli Sciri, simbolo medievale nel cuore del centro storico di Perugia, amplia le sue possibilitĂ di visita con un calendario ricco di appuntamenti e iniziative culturali. La torre sarĂ aperta tutti i giorni, ad eccezione del martedì, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, mentre sabato e domenica anche di mattina. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. In occasione di Umbria Jazz, la Torre ospiterĂ gli attesi “Concerti al Tramonto” l’11, 12, 13 e il 17, 18, 19, 20 luglio: serate di musica, cibo, vino e arte in collaborazione con Vini Goretti e lo spazio eventi dedicato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Luglio alla Torre degli Sciri: aperture speciali, concerti e visite guidate

