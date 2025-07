Il gatto col cappello | la poetica di Dr Seuss in un film animato per tutta la famiglia

Il gatto col cappello prende vita in un sorprendente film d'animazione che unisce la magia di Dr. Seuss alla profondità della psicologia infantile. Ideato da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, questa rivisitazione promette di incantare tutta la famiglia, offrendo un'avventura ricca di insegnamenti e divertimento. Firmato da talenti di grande esperienza, il film si prepara a conquistare il cuore di grandi e piccini, dimostrando che l'immaginazione può essere anche uno strumento di crescita e scoperta.

"E se il personaggio fosse il più grande psicologo infantile?" è la domanda che si sono posti Alessandro Carloni e Erica Rivinoja realizzando il film d'animazione. Lo hanno raccontato in anteprima alla stampa, in occasione del rilascio del teaser trailer. Dal genio di Dr. Seuss, ecco un nuovo adattamento di The Cat in the Hat o, per meglio dire, rispetto al nostro idioma, Il gatto col cappello. A firmare il film d'animazione, questa volta, Alessandro Carloni e Erica Rivinoja. Un ritorno al cinema, perché il gatto di Theodor Seuss Geisel era già comparso sul grande schermo nel lontano 2003 in versione live action, quando ad "interpretarlo" c'era Mike Myers (il film, diretto da Bo Welch, fu un flop clamoroso). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il gatto col cappello: la poetica di Dr. Seuss in un film animato "per tutta la famiglia"

In questa notizia si parla di: gatto - seuss - film - cappello

Il Gatto col Cappello, il trailer italiano del film che dà il via alla Warner Bros. Pictures Animation, tratto dal dr. Seuss - Preparati a entrare in un mondo di fantasia e avventura con "Il Gatto col Cappello", il nuovo film animato tratto dal famoso libro del Dr.

Il gatto col cappello: la poetica di Dr. Seuss in un film animato per tutta la famiglia; Il Gatto col Cappello, il trailer italiano del film che dà il via alla Warner Bros. Pictures Animation, tratto dal dr. Seuss; Il Gatto col Cappello, Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film d'animazione Warner - HD - Film (2026).

Il Gatto col Cappello, il trailer italiano del film che dà il via alla Warner Bros. Pictures Animation, tratto dal dr. Seuss - Pictures Animation, studiata per rilanciare la tradizione animata dell'azienda. Come scrive comingsoon.it

Il gatto col cappello: un nuovo film d’animazione che esplora la psicologia infantile - Il film d'animazione "Il gatto col cappello", diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, esplora emozioni infantili attraverso un mix di umorismo e riflessione, con debutto previsto per febbraio ... Riporta ecodelcinema.com