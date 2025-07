Omicidio Poggi Stasi resta semilibero

La vicenda di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, fa ancora discutere. Nonostante la condanna definitiva e le polemiche, la Cassazione ha recentemente respinto il ricorso della Procura, confermando il beneficio della semilibertà . Questa decisione apre un nuovo capitolo nella complessa vicenda giudiziaria, lasciando molti interrogativi irrisolti e alimentando le discussioni sulla giustizia e le sue sfumature. La vicenda di Garlasco resta al centro dell’attenzione pubblica, suscitando emozioni e riflessioni che dur

18.12 Alberto Stasi rimane in semilibertà . La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza che concedeva il beneficio al 41enne, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. La ragazza, fidanzata di Stasi, fu uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Alberto Stasi è stato condannato nel 2015 a 16 anni di reclusione. Si è sempre proclamato innocente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

