Marche da bollino rosso Gagliole record | 40,4° La Regione dal 3 luglio vieta il lavoro all' aperto nella fascia oraria più calda

L’ondata di caldo record sta mettendo a dura prova la regione, con il bollino rosso e oltre 404.176 segnalazioni di disagio. Dal 3 luglio, le autorità hanno vietato il lavoro all’aperto nelle ore più calde per tutelare la salute di tutti. Ancona e dintorni si preparano ad affrontare ancora qualche giorno di afa intensa: è fondamentale seguire le raccomandazioni per proteggere anziani e soggetti fragili, mantenendo pazienza e cautela.

Le previsioni ANCONA - Contro caldo e afa, seguire le solite raccomandazioni, mettere al riparo anziani e soggetti fragili, e portare pazienza ancora per qualche giorno. Nessun cambiamento.

