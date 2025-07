Il cane della nonna azzanna i nipotini | orrore in Italia hanno soltanto 10 e 8 anni

Stavano semplicemente giocando spensierati nel giardino di casa, quando un momento di innocente divertimento si è trasformato in una tragedia. Il cane della nonna, un rottweiler adulto, ha improvvisamente azzannato i due fratellini di 8 e 10 anni, lasciando tutti sgomenti. Un episodio che scuote la comunità e solleva importanti domande sulla sicurezza degli animali domestici in ambienti familiari. I bambini, che si...

Doveva essere una tranquilla mattinata d'estate, invece si è trasformata in un incubo. Due fratellini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un rottweiler, il cane della nonna, mentre si trovavano in giardino, lasciati liberi a giocare. L'animale, un maschio adulto, li ha assaliti all'improvviso, mordendoli con violenza. L'episodio è avvenuto nella mattinata di martedì nella zona del Lido delle Sirene, a Lavinio, vicino Anzio. I bambini, che si trovavano sotto la custodia della nonna mentre i genitori erano al lavoro, sono stati soccorsi dalla stessa donna, che si è lanciata sul cane per allontanarlo e salvare i nipoti.