Concessioni balneari la Consulta boccia la legge della Toscana del 2024 | Incide sulla concorrenza

La recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge toscana del 2024 riaccende il dibattito sulle concessioni balneari, un settore strategico da anni in attesa di chiarimenti. Tra proroghe incessanti e normative a singhiozzo, la decisione mette in discussione l'intervento regionale, evidenziando come l’incertezza normativa possa influenzare la concorrenza e il futuro delle imprese balneari. La questione rimane aperta: quali sono le prossime mosse per garantire stabilità e competitività ?

Senza una legge e con le continue proroghe – per un settore importantissimo – la Toscana era intervenuta con una legge regionale sull’ormai decennale questione delle concessioni balneari. Ma la Corte costituzionale ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale di alcuni articoli della norma numero 30 del 2024 ( che aveva modificato la precedente del 2016, anch’essa impugnata ) in quanto incidenti sull ‘assetto concorrenziale del mercato balneare. “Le disposizioni regionali, impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel modificare la precedente legge della Regione Toscana, prevedevano infatti specifici criteri e condizioni in base ai quali svolgere le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, fra cui, in particolare – si legge in una nota – un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché modalità per la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Concessioni balneari, la Consulta boccia la legge della Toscana del 2024: “Incide sulla concorrenza”

