Kolo Muani Juventus si complica la permanenza dell’attaccante francese? C’è un ostacolo che blocca la trattativa col PSG | lo scenario che spaventa i bianconeri

Le trattative per il futuro di Kolo Muani alla Juventus si fanno sempre più complesse, con un ostacolo che potrebbe bloccare definitivamente la trattativa con il PSG. La situazione tiene con il fiato sospeso i tifosi bianconeri, che sperano in un colpo di scena. Ma quali sono le reali possibilità di vedere il centravanti francese in maglia juventina? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le prospettive di questa intricata vicenda.

Kolo Muani Juventus, si complica la permanenza? Rivelazione sul futuro del centravanti francese. Che cosa filtra. A Rai Sport, l’esperto di mercato Ciro Venerato ha fornito un importante aggiornamento sulla Juve ed in particolare sul futuro di David e sul fronte attacco. Importanti novità anche su Kolo Muani e Vlahovic. KOLO MUANI JUVENTUS – «David arriverà a prescindere dal destino di Vlahovic che invece interesserà da vicino Kolo Muani che la Juventus vuole fortemente trattenere e rischia invece in caso di permanenza del serbo». Kolo Muani Juventus, le ultime novità sul futuro dell’attaccante francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, si complica la permanenza dell’attaccante francese? C’è un ostacolo che blocca la trattativa col PSG: lo scenario che spaventa i bianconeri

In questa notizia si parla di: muani - juventus - complica - permanenza

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Kolo Muani, il Psg apre alla Juve ma non svende. C’è una nuova insidia Obiettivo Mondiale e super stagione, Randal cerca la dimensione giusta. La priorità, al momento, è netta Pure in una partita in cui non sembrava esattamente brillare, alla fine il guizzo è Vai su Facebook

SportMediaset - Juventus, si complica la permanenza di Kolo Muani: cosa succede; Kolo Muani e Conceicao sempre più lontani dalla Juventus: le scelte di Tudor e le valutazioni del club, perché la permanenza si complica; Kolo Muani Juventus, accordo complicato con il PSG.

David Juventus, si chiude a prescindere da Vlahovic! L’attaccante serbo blocca un altro colpo in entrata: l’indiscrezione e tutti i dettagli - Cosa filtra A Rai Sport, Ciro Venerato ha fornito un importante aggiornamento in ... Riporta juventusnews24.com

Kolo Muani, doppietta che complica le cose - Randal Kolo Muani: doppietta spettacolare e futuro incerto alla Juventus Randal Kolo Muani, attaccante in prestito dal Paris Saint- Scrive tuttojuve.com