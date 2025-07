Separazione carriere aula Senato approva primo articolo riforma

L’approvazione del primo articolo della riforma della giustizia da parte del Senato segna un’importante svolta nel sistema giudiziario italiano. Con questa modifica costituzionale, si apre la strada alla separazione delle carriere dei magistrati, promettendo una maggiore autonomia e trasparenza. Un cambiamento che potrebbe ridefinire profondamente il ruolo delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nelle nostre istituzioni. Ma cosa comporterà esattamente questa svolta storica?

Roma, 1 lug. (askanews) – L’aula del Senato ha approvato il primo articolo della riforma della giustizia che contiene anche la separazione delle carriere dei magistrati. L’articolo 1 modifica l’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sul presidente della Repubblica, nella parte in cui si legge che il Capo dello Stato “presiede il Consiglio superiore della magistratura”. La riforma voluta dal governo Meloni e dalla sua maggioranza aggiunge le parole “giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente” sancendo lo sdoppiamento del Csm e delle carriere tra i giudici inquirenti e requirenti che oggi fanno capo all’unico Csm. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

