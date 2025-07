Si ribalta un pulmino con 21 bambini a bordo guasto ai freni | è dramma

Un incidente improvviso e spaventoso che ha cambiato per sempre la vita di quei piccoli sventurati, lasciando dietro di sé un dramma che scuote il cuore di tutti noi.

Erano partiti per una giornata spensierata, con zaini colorati, risate contagiose e il vociare allegro tipico dei bambini in gita. Il pulmino correva lungo la strada collinare, tra tornanti e saliscendi familiari, mentre un assistente contava ad alta voce e l'autista raccontava una delle solite barzellette per strappare un sorriso. Nessuno poteva immaginare che, pochi minuti dopo, quella corsa gioiosa si sarebbe trasformata in un incubo. Un sobbalzo improvviso, poi la perdita di controllo. Il mezzo inizia a sbandare, piegandosi su un fianco con uno stridore di lamiere e il panico a bordo. Le urla dei più piccoli, il tonfo sordo, i vetri in frantumi.

