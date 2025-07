Caldo black out in pieno centro di Firenze

Un blackout improvviso ha colpito il cuore di Firenze, lasciando senza corrente una zona strategica tra via Medici, via degli Speziali, piazza della Repubblica e via del Corso. Le alte temperature e le ondate di calore stanno mettendo a dura prova la rete elettrica, causando sovraccarichi e surriscaldamenti. E-distribuzione e Enel stanno intervenendo per ripristinare la normalità , ma l’emergenza evidenzia come il clima estivo possa mettere in crisi infrastrutture vitali.

Black out della corrente elettrica in una parte del centro di Firenze. Tra le cause, scatti di linea per i sovraccarichi dovuti alla richiesta di energia e surriscaldamento dei cavi sotto terra della distribuzione. E-distribuzione ha individuato il tratto di rete danneggiato nella zona fra via Medici, via degli Speziali, piazza della Repubblica, via del Corso. Secondo Enel ci sono state ondate di calore che hanno provocato, allo stesso tempo, abnorme aumento della richiesta di corrente elettrica da parte degli utenti e il surriscaldamento della rete elettrica. Uffici, abitazioni, hotel e negozi al buio.

