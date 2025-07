Omicidio Garlasco nessuno scontro ad Alberto Stasi | resta in semilibertà Esami sulle impronte | Non si può rilevare Dna

Il caso Garlasco, uno dei processi più discussi degli ultimi anni, rimane al centro dell'attenzione: mentre Alberto Stasi continua a beneficiare della semilibertà, le recenti analisi sulle impronte e i rilevamenti di DNA non hanno fornito novità decisive. La decisione della Cassazione di rigettare il ricorso della Procura rafforza questa posizione, lasciando aperti ancora numerosi interrogativi. Scopriamo insieme gli sviluppi più recenti di questa intricata vicenda giudiziaria.

Alberto Stasi resta in semilibertà. La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile scorso che concedeva il beneficio a Stasi, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi. Niente Dna sulle impronte Dalle prime analisi, nel maxi incidente probatorio in corso sul caso di Garlasco, sulle campionature dei.

Caso Garlasco: Alberto Stasi resta in semilibertà. La Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza che aveva concesso il beneficio a Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi @TgrRai Lombar Vai su X

"Convocato dai giudici". Garlasco, Alberto Stasi in ansia: si decide il suo destino Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura - Nelle revoca si faceva riferimento in particolare a un'intervista al 41enne, che sta scontando 16 anni in carcere a Bollate per l’omicidio di Chiara Poggi, andata in onda il 30 marzo scorso nel progra ... Segnala msn.com

Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale - La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza del ... msn.com scrive