Fiorentina anche il Napoli mette Kean nel mirino Vorrebbe affiancarlo a Lukaku

2025-07-01 16:16:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Calciomercato.com: Filippo Caroli 01 lug 2025, 18:16 Ultimi aggiornamenti: 01 lug 2025, 18:16 Da oggi fino al 15 luglio è attiva la clausola rescissoria presente sul contratto dell'astigiano. Anche il napoli ci ha messo gli occhi sopra Due settimane cruciali si aprono per il destino di Moise Kean. Da oggi fino al 15 luglio sarà attiva la clausola rescissoria da 52 milioni presente sul suo contratto e la Fiorentina resta alla finestra, sperando di trattenere l'attaccante per un'altra stagione in maglia viola.