Powell a Trump | Senza dazi avremmo già tagliato i tassi Debito Usa insostenibile

Powell mette in discussione l'impatto dei dazi, sottolineando come senza di essi gli Stati Uniti avrebbero già tagliato i tassi per affrontare un debito insostenibile. Pur con un'inflazione al 2,3%, le previsioni sono salite a causa delle tensioni commerciali, evidenziando come le decisioni politiche influenzino profondamente l’economia. Una sfida complessa che richiede equilibrio e visione a lungo termine.

L'inflazione negli Usa è scesa al 2,3% ma «quando abbiamo visto le dimensioni dei dazi ci siamo messi in attesa, tutte le previsioni d'inflazione sono salite.

