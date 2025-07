Windows 95 sulla PlayStation 2 | l’esperimento folle che non riesce a far girare Doom

Immaginate di unire due icone degli anni '90: Windows 95 e PlayStation 2. Un YouTuber coraggioso ha tentato l'impossibile installando il sistema operativo Microsoft sulla console Sony, creando un esperimento da vero scienziato pazzo. Tuttavia, nonostante l'impresa titanica, Doom – il gioco più versatile di sempre – si è rifiutato di partire, dimostrando che alcune sfide tecnologiche sono ancora insormontabili. Un tentativo che fa riflettere sui limiti dell'innovazione e della nostalgia.

Immaginate di prendere due icone tecnologiche degli anni ’90 – Windows 95 e la PlayStation 2 – e farle fondere in un esperimento da mad scientist. È esattamente quello che ha fatto un coraggioso YouTuber, riuscendo a installare il leggendario sistema operativo Microsoft sulla console Sony. Peccato che, nonostante l’impresa titanica, Doom – il gioco che gira su qualsiasi cosa, dai frigoriferi alle calcolatrici – si sia rifiutato di funzionare. Perché è una follia (tecnica) pura. La PlayStation 2 ha un’architettura MIPS, mentre Windows 95 è pensato per processori x86. Tradotto: senza emulazione, non si va da nessuna parte. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

