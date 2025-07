Stablecoin per Lagarde un rischio per Powell un passo positivo

La divergenza tra Lagarde e Powell sulle stablecoin apre nuovi scenari nel mondo finanziario. Mentre la Bce si mostra cauta e diffidente, la Fed adotta un atteggiamento più aperto, segnando un passo importante verso una possibile regolamentazione. Questa dinamica potrebbe influenzare significativamente il futuro delle criptovalute e del sistema finanziario globale, creando un equilibrio tra innovazione e rischio. La questione rimane aperta: come evolverà questa sfida tra autorità?

Roma, 1 lug. (askanews) – La presidente della Bce, Christine Lagarde ha ribadito la posizione di forte diffidenza, vedi aperta ostilità dell’istituzione monetaria verso le Stablecoin. Più aperturista la linea mostrata dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Entrambi sono stati interpellati sul tema nel corso di un dibattito al forum annuale della Bce a Sintra, in Portogallo. “Sulle Stablecoin ho una visione piuttosto forte – ha detto Lagarde -. Innanzitutto penso che siamo preda di una certa confusione tra i concetti di moneta, mezzo di pagamento e infrastruttura di pagamenti. E questo sta accelerando a risultato delle tecnologie che vengono usate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

