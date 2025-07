Golic saluta la Roma | Sono diventato un giocatore e una persona migliore

Roma, il club si prepara a voltare pagina, investendo nel futuro e nella crescita. Golic saluta e si propone come esempio di questa rinascita: diventato un giocatore e una persona migliore, incarna la volontà di migliorarsi e contribuire al nuovo corso. Un luglio intenso, ricco di sfide e opportunità, che segna l’inizio di una stagione piena di promesse e rinnovamento per la Roma. Qualcosa di prevedibile dopo una stagione opaca, e chi è già sicuro di lasciare la...

Un luglio decisamente importante per la prima squadra, che dopo aver archiviato la grana Fair Play Finanziario deve cominciare ad impostare le mosse necessarie a regalare a Gasperini giocatori utili al suo gioco. Un mese cruciale anche per le sorti della Roma Primavera, anch’essa nel pieno di una rivoluzione che sta colpendo tutti, dalla guida tecnica alla rosa. Qualcosa di prevedibile dopo una stagione opaca, e chi è già sicuro di lasciare la squadra è Lovro Golic. Una perdita non indifferente per i giallorossi quella di un centrale di difesa di ottimo affidamento e che, a 19 anni, dimostra di avere ancora ampi margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it