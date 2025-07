Da oggi in vigore la legge Brambilla con buona pace della sinistra che ha remato contro Carcere multe e pene severe per chi maltratta animali | le novità

da oggi, con l’entrata in vigore della legge Brambilla, si apre un capitolo nuovo e fondamentale nella tutela degli animali in Italia. Un segnale chiaro che la nostra società non tollera più crudeltà e maltrattamenti, promuovendo un rispetto più profondo e civile per tutte le creature. È l’inizio di un’epoca in cui la compassione e la legge si uniscono per difendere chi non può difendersi.

Da oggi è in vigore la legge Brambilla: una riforma storica, un provvedimento che sancisce per legge l’obbligo al rispetto degli animali, inasprendo le pene per chi commette reati nei loro confronti. Oggi, dunque, il calendario segna la fine di un’epoca, e l’inizio di una nuova era di civiltà, che mette fine alla barbarie medievale agita da chi maltratta un animale: abbandonandolo, tenendolo a catena, seviziandolo, affamandolo, picchiandolo o, addirittura, uccidendolo selvaggiamente. Carcere e multe per chi maltratta gli animali: da oggi in vigore la legge Brambilla. Unitamente a tutto quello che purtroppo conosciamo e potremmo aggiungere a lungo e drammatico elenco di violenze commesse su cani, gatti, animali da cortile, e chi più ne ha, più ne metta, e che fin qui ha riempito di colonne d’inchiostro pagine di carata stampata e digitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Da oggi in vigore la legge Brambilla (con buona pace della sinistra che ha remato contro). Carcere, multe e pene severe per chi maltratta animali: le novità

