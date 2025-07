Terna al via master con politecnici di Milano Bari e Torino

Terna, leader nel settore dell'energia, lancia un innovativo master di secondo livello in "Innovazione nei sistemi elettrici per l'energia", in collaborazione con i prestigiosi Politecnici di Milano, Bari e Torino. Inserito nel progetto 'PoliTech Lab', questa iniziativa mira a formare professionisti pronti a costruire e implementare soluzioni all’avanguardia per il futuro energetico. Un’opportunità unica per chi desidera diventare protagonista della transizione energetica.

Terna lancia il master di secondo livello in 'Innovazione nei sistemi elettrici per l'energia', in collaborazione con i politecnici di Milano, Bari e Torino. L'iniziativa - si legge in una nota - si concretizza nell'ambito del 'PoliTech Lab', la nuova 'Rete politecnica di alta competenza'. Il Master - è stato spiegato nel corso di un incontro al Politecnico di Milano - formerĂ professioniste e professionisti che saranno chiamati a "costruire e gestire la rete elettrica nazionale dei prossimi decenni creando profili altamente specialistici". Tra le figure professionali previste Terna indica gli esperti di impianti e tecnologie, gestione degli 'asset', sistemi elettrici di potenza, mercati e regolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terna, al via master con politecnici di Milano, Bari e Torino

