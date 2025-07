Emergenza caldo paura per i lavoratori | due operai a Vicenza colti da malore uno in coma

Con l’arrivo dell’ondata di caldo estivo, la preoccupazione per la salute dei lavoratori si fa sempre più pressante. A Vicenza, due operai sono stati colti da malore, uno in coma, evidenziando l’urgenza di adottare misure preventive efficaci. Le imprese sono chiamate a intervenire modificando orari, sfruttando zone d’ombra e riorganizzando i turni per garantire la sicurezza di chi lavora sotto il sole. La tutela della salute deve essere una priorità assoluta.

Le imprese interessate potranno adottare misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino di lasciare lavoratori sotto il sole. Gli orari di lavoro potrebbero essere modificati per sfruttare le ore del mattino e quelle della sera, oppure saranno usate tettoie fisse o mobili e cambiamento delle turnazioni dei lavoratori esposti.

