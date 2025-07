Ma quello è un ragno gigante Paura in Italia i passanti paralizzati | l’incredibile scena

In un pomeriggio estivo a Milano, un episodio sorprendente ha sconvolto i passanti di via Albertinelli: una tarantola abbandonata in una teca, sotto il sole cocente, ha paralizzato gli animi e acceso timori tra i cittadini. Un ritrovamento insolito e inquietante che solleva molte domande sulla presenza di creature così sorprendenti nel cuore della città . Ma cosa ci si nasconde dietro questa scena incredibile?

Insolito e inquietante ritrovamento questo pomeriggio a Milano, dove alcuni passanti si sono imbattuti in una teca con una tarantola abbandonata su un marciapiede. L’episodio è avvenuto martedì 1 luglio in via Albertinelli, nel quartiere San Siro. La presenza dell’animale ha subito attirato l’attenzione di chi transitava nella zona, generando curiositĂ ma anche preoccupazione. La teca, lasciata incustodita in pieno sole, conteneva un esemplare adulto di tarantola, apparentemente in buone condizioni. Numerose le segnalazioni giunte alla Polizia locale, che è intervenuta rapidamente per mettere in sicurezza l’animale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ma quello è un ragno gigante”. Paura in Italia, i passanti paralizzati: l’incredibile scena

In questa notizia si parla di: passanti - ragno - gigante - paura

Giostra impazzita, il gesto eroico dei passanti che ha evitato il peggio; Giovane veste il suo cane da Ragno mutante e spaventa i suoi vicini. Il video esilarante è diventato virale.

Paura dei ragni: cos'è, come si manifesta e come affrontarla - Esquire - Una cosa è certa: paura a parte, il ragno non è un animale che risulta indifferente all’uomo, e la trasformazione di Peter Parker ... Riporta esquire.com

Ragno violino, pericoloso per l’uomo o infondata paura? - MSN - La prevenzione passa dalla pulizia degli ambienti e da una corretta informazione, sapendo cosa fare in caso di incontro o di morso. msn.com scrive