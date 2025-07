Montagnano dà il via alla 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare Il Giogo con lo spettacolo dei più piccoli

Montagnano si appresta a vivere un appuntamento imperdibile con la cultura e la tradizione: la 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo”. Dal 2 al 12 luglio, Piazza della Chiesa si trasformerà in un palcoscenico vibrante di comicità, emozioni e spettacoli per tutte le età. Si apre con “Il Gioghino”, dedicato ai più piccoli, un modo speciale per coinvolgere tutta la famiglia e riscoprire il valore del teatro popolare.

Montagnano si prepara a vivere dieci serate all'insegna della cultura, della comicità e della tradizione popolare. Da mercoledì 2 a sabato 12 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza della Chiesa, torna il Premio di Teatro Popolare "Il Giogo", che quest'anno celebra la sua 34ª edizione. Ad aprire la rassegna, domani alle ore 21.00, sarà "Il Gioghino", lo spettacolo curato da Valeria Gudini e dedicato ai gruppi di teatro per bambini: un appuntamento ormai atteso e apprezzato, che coinvolge i più piccoli in un'esperienza creativa e comunitaria. Seguiranno dieci serate con spettacoli messi in scena da compagnie teatrali provenienti da Toscana e Umbria, che proporranno commedie brillanti, momenti di riflessione e tanto divertimento.

