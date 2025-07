Pubblici ufficiali al convegno sul nuovo reato di guida sotto l' effetto della droga

Un evento di grande rilievo, il convegno sul nuovo reato di guida sotto l’effetto della droga, ha riunito oltre 220 pubblici ufficiali provenienti da tutta Italia. Militari, agenti e ufficiali si sono confrontati su un tema caldo che riguarda la sicurezza stradale e la lotta alla criminalità. Un'occasione fondamentale per rafforzare competenze e strategie, in un momento in cui la prevenzione diventa prioritaria. La discussione prosegue, perché la tutela delle nostre strade richiede impegno costante.

Santo Stefano Magra, 30 giugno 2025 – Sono stati oltre 220 i pubblici ufficiali di ogni corpo di polizia sia dello Stato, sia locale e provenienti da diverse regioni d'Italia, a partecipare al recente convegno organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra con la preziosa collaborazione dell'associazione culturale Scuola di Formazione Professionale e del Centro Studi Psicopatologia Investigativa e Criminologia. La tematica trattata nella 23a edizione del Convegno Teorico-Operativo a cura del Comando della polizia locale di Santo Stefano Magra con a capo il comandante Maurizio Perroni, ha avuto come tematica la nuova disciplina del reato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, una materia molto 'calda' ed estremamente attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pubblici ufficiali al convegno sul nuovo reato di guida sotto l'effetto della droga

