Incidente in A14 a Bologna | autista di furgone gravissimo

Una giornata di forte tensione sulla A14 a Bologna, con due incidenti che hanno scosso la zona. Dopo lo scontro tra San Lazzaro e Imola, un grave incidente si è verificato tra Pioppe e Zola Predosa, coinvolgendo un furgone-frigo. Il conducente, rimasto gravemente ferito, versa in condizioni critiche. Ecco cosa è successo e quali sono le ripercussioni sul traffico.

Bologna, 1 luglio 2025 – E' stata un giornata di passione in A14, intorno al nodo bolognese. Oltre allo schianto avvenuto tra San Lazzaro e Imola, un altro gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 11 nel tratto fra Bologna e Valsamoggia, in direzione nord. Precisamente tra l'area di servizio Pioppe e la località Tombe di Zola Predosa. Un ferito versa in gravissime condizioni: è il conducente del furgone-frigo che ha tamponato un autoarticolato. Per cause che sono all'esame della Polizia stradale, il furgone-frigo condotto da un uomo di 62 anni, si è schiantato contro il retro del camion. L'abitacolo del furgone si è accartocciato e per estrarre il ferito dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

