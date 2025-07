Blackout a Bergamo tra semafori spenti e allarmi impazziti

a Bergamo, si aggira intorno a un'interruzione di corrente su vasta scala che sta creando disagi e confusione tra cittadini e forze dell'ordine. Semafori spenti, allarmi impazziti e emergenze in aumento: la città si trova nel caos. La causa di questo blackout, secondo i tecnici, è ancora in fase di accertamento, ma le conseguenze sono evidenti e preoccupanti. Potrebbe trattarsi di un problema infrastrutturale o di un guasto di grandi proporzioni.

Bergamo. Un grosso blackout sta interessando molte zone della città a partire dal pomeriggio di martedì 1 luglio. Per le strade da un lato risuonano le sirene degli allarmi impazziti, dall'altro si sono spenti i semafori con il rischio di potenziali incidenti. Alla polizia locale stanno arrivando molte chiamate, così come ai Vigili del fuoco (c'è chi è rimasto bloccato in ascensore). Il motivo di questo blackout generalizzato, secondo i tecnici, potrebbe essere riconducibile alle alte temperature di questi giorni. E sui social, c'è chi trova il tempo per scherzare: "Almeno l'aria condizionata funziona".

