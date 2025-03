Notizie.com - Assegno di inclusione, mese di sospensione per tutti: cosa sta per succedere

Manca poco: presto la maggior parte dei percettori dell’diandrà incontro alla temutadel beneficio.Unsenza l’di. La misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli introdotta dal decreto legge del maggio 2023 ed entrata in vigore dal primo gennaio del 2024 non è un sostegno economico eterno. I percettori dell’AdI dovrebbero sapere bene di avere a che fare con un sussidio temporaneo e condizionato.didipersta per– notizie.comTemporaneo, perché l’diè percepibile dal richiedente avente diritto per un numero limitato di mesi. Per fortuna, però, la misura è rinnovabile, purché si continuino a rispettare i requisiti richiesti.