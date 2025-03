Ilrestodelcarlino.it - Aimag, Comuni uniti per una consulenza

I 21soci dihanno affidato due incarichi diper valutare, dal punto di vista giuridico e da quello economico-finanziario, la proposta per il rafforzamento della partnership industriale con il socio privato della società che prevede, tra le altre cose, modifiche allo statuto e le relative operazioni societarie conseguenti. I due pareri saranno acquisiti ‘pro veritate’ con carattere di terzietà: quello giuridico (di cui è incaricato il comune di Carpi), per valutare le implicazioni delle modifiche statutarie; quello economico finanziario (Mirandola) per analizzare la convenienza dell’operazione per gli enti soci.