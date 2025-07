osimhen al napoli ha fatto terra bruciata tra tifosi e spogliatoio repubblica

Victor Osimhen al Napoli si trova ormai in bilico, con una frattura profonda tra il calciatore e il club che rischia di compromettere il suo futuro. L’eroe dello scudetto 2023 ha creato un muro tra sé e tifosi, oltre a raffreddare i rapporti con lo spogliatoio. La situazione è delicata e la trattativa sembra in stallo, lasciando il destino dell’attaccante appeso a un filo. La vicenda continua a tenere banco nel calcio italiano, alimentando attese e speranze di risoluzione.

Come spiega Repubblica, la frattura tra Victor Osimhen e Napoli sembra ormai insanabile. L’eroe dello scudetto 2023 ha fatto terra bruciata intorno a sé, chiudendo ogni ponte non solo con la tifoseria ma anche, in parte, con lo spogliatoio. Il suo futuro appare segnato. De Laurentiis, dal canto suo, non è disposto a concedere sconti: anche perché, sul fronte acquisti, al Napoli nessuno fa regali. La trattativa è in stallo, ma la permanenza dei dirigenti turchi in Italia lascia aperto uno spiraglio. Nel frattempo, lo spettro di un Osimhen isolato a Castel Volturno aleggia minaccioso e sarebbe particolarmente imbarazzante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it