Derby Recanatese. Contro l’Ancona per risalire la china

Oggi al "Tubaldi" arrivae la cosa è tutt’altro che banale, al di là del fatto che è stata proclamata la giornata giallorossa. Una partita importante e sentita soprattutto per lache è invischiatissima nell’area a rischio della classifica ed in queste 9 giornate che restano al termine del campionato, non può permettersi il lusso di commettere troppi passi falsi, considerando anche il ritmo che stanno tenendo le dirette concorrenti (basti dire che domenica scorsa hanno vinto ben 4 compagini della zona playout). Dunque baionetta innestataun avversario di assoluto rispetto, attualmente quinto non a caso e temibile anche per la voglia di riscatto manifestata, in più occasioni, dai vertici societari, delusi dall’andazzo dell’ultimo mese con appena 2 pareggi conquistati e 2 sconfitte.