Ternitoday.it - Terni, il maestro Filippo Romagnoli saluta il Circolo della scherma: “Non è un addio ma un arrivederci”

Leggi su Ternitoday.it

“Un misto di orgoglio e malinconia”. Emozioni pure ha saputo trasmettere. Ildeldiha deciso di iniziare una nuova avventura all’estero, in particolare in Canada. La partenza è fissata per il mese di aprile con un periodo di permanenza pari a.