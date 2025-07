GaiolEtta torna la navetta elettrica dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola

Se sogni di esplorare la meraviglia nascosta del Parco Sommerso di Gaiola senza fatica e senza inquinare, allora devi sapere che da sabato 5 luglio torna “GaiolEtta”! Questa navetta elettrica gratuita ti accompagnerà in un viaggio sostenibile tra le bellezze dell’area protetta, rendendo il tuo weekend un’esperienza indimenticabile. Preparati a scoprire il mare e la natura in modo eco-friendly: il divertimento è garantito!

Torna il servizio di navetta elettrica "GaiolEtta", messa a disposizione dall'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. Riparte da sabato 5 Luglio il servizio di collegamento gratuito con l'area protetta della Gaiola a bordo di un mezzo "supergreen" tutti i weekend dei mesi di luglio, agosto e settembre.

