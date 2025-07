Paura a Roma esplode distributore gpl | 45 feriti 2 sono gravi Danni ai palazzi e residenti in fuga

Una violenta esplosione al Prenestino di Roma scuote la città: un distributore GPL si è improvvisamente incendiato, causando 45 feriti e ingenti danni ai palazzi circostanti. La furia dell’incidente, avvenuto alle 8:18, ha svegliato l’intera Capitale. Tra paura e caos, residenti in fuga e soccorritori al lavoro per gestire l’emergenza, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa drammatica esplosione.

L'incidente al Prenestino alle 8,18, ma il boato ha svegliato la Capitale. A causarlo il distacco di una pompa della cisterna che alimentava l'impianto.

