La zampata del leone Hamilton Silverstone gli regala sempre gioie.

Che il circuito di Silverstone fosse qualcosa di speciale per Lewis Hamilton si sapeva già, forse al punto da poter sfatare finalmente il tabù di questa stagione con la Ferrari. Da quando guida la Rossa infatti l'inglese non è mai salito sul podio e farlo a casa sua avrebbe un valore speciale anche per il prosieguo della stagione. Il pilota inglese su quella pista ha ottenuto risultati eccezionali nella sua carriera, numeri che nessun altro pilota ha mai realizzato. Nell'ex aeroporto del Northampton-shire ha vinto nove volte e in 14 occasioni è andato sul podio, di cui dodici di fila. E pensare che in questa stagione finora disgraziata il miglior risultato per Hamilton per ora resta il quarto posto nel Gran Premio d'Austria di domenica scorsa.